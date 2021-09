Violência contra mulher: vereador discute programas e ações

Tendo em vista que a luta pelo fim da violência contra a mulher deve ocorrer durante todo o ano, o vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), visitou a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que é ligada à Secretaria Municipal da Assistência Social, para conhecer os programas, projetos e ações que são desenvolvidas na capital sergipana com o intuito de prevenir, acolher as vítimas, conscientizar a população e até estimular as denúncias.

O parlamentar foi recebido pela coordenadora Edlaine Sena, que mostrou como a gestão municipal vem gerenciando as políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, além de garantir o protagonismo da mulher aracajuana em diversos setores. Segundo a Coordenação, houve um aumento de denúncias na capital sergipana fruto da conscientização que vem sendo feita através das ações realizadas pela Rede de Proteção da Mulher de Sergipe.

Para Byron, a informação do aumento das denúncias é importante por mostrar que as mulheres estão recebendo cada vez mais informações. “Essa informação é muito pertinente. As mulheres precisam saber dos seus direitos e ter acesso aos canais de denúncia. Porém, precisamos trabalhar com a perspectiva de reduzir os casos de violência. Por um lado, o aumento de denúncias retrata a autonomia da mulher nessa busca pelos seus direitos, mas reforça também que os casos continuam ocorrendo. Ou seja, precisamos atuar na raiz. Conscientizar toda a sociedade e mostrar, desde cedo, que a violência contra a mulher é um dos mais lamentáveis crimes e não pode ser tolerado”, reforçou Byron.

Maria da Penha

Em Aracaju, as mulheres vítimas de violência em medidas protetivas contam com o apoio da Patrulha Maria da Penha, organizada pela Guarda Municipal, Coordenadoria da Mulher e o Tribunal de Justiça. O serviço de caráter preventivo e protetivo visa fazer o acompanhamento de mulheres vítimas de violência, garantindo a sua integridade e segurança diante de situações de risco.

A Coordenação é vinculada à Patrulha Maria da Penha. Segundo Edlaine, houve uma ampliação do programa que, antes, atendia até 20 mulheres, e agora tem capacidade de atender até 30 mulheres. “Eu já enalteci a Patrulha na Câmara porque sei da efetividade deste programa. Todos que fazem parte deste projeto estão de parabéns pela condução. Os números são muito positivos no que se refere à proteção das mulheres vítimas de violência”, avaliou Byron.

Acolhimento Institucional e Conscientização

Para as mulheres que sofreram agressões e continuam vulneráveis, a Secretaria da Assistência é responsável por disponibilizar o acolhimento institucional através da Casa Núbia Marques. A pasta também realiza diversas intervenções sociais com a perspectiva de fomentar o debate, quebrar alguns tabus e até reforçar a violência contra a mulher enquanto um crime.

Edlaine Sena agradeceu a visita do vereador e reforçou a necessidade do engajamento do Parlamento Municipal com a pauta. “Eu parabenizo o interesse, o empenho do vereador Byron. É muito bom quando temos parlamentares que estão envolvidos, que buscam informações, que se colocam à disposição. Que outros parlamentares também se sensibilizem pela pauta. O enfrentamento é um dever de todos. Quanto mais homens estiverem envolvidos nessa causa, mais êxito teremos, principalmente os parlamentares. Fiquei muito feliz pelo vereador se colocar à disposição, de propor ações e de querer firmar essa parceria. Estamos muito confiantes de que, com o olhar de Byron, vamos ter mais avanços no Município. Que sigamos nessa constante luta pelo fim da violência contra a mulher e em busca de uma sociedade mais justa e igualitária”, opinou a coordenadora.

Por Pábulo Henrique