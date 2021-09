CRB vence o Confiança por 2 a 1 no Batistão e continua na lanterna com 13 pontos

O CRB derrotou o Confiança por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (1) no Batistão, e assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. Para manter a ponta da tabela, terá que torcer contra o Coritiba e o Goiás, que ainda entram em campo na 22ª rodada.

O Galo abriu o placar ainda no primeiro tempo, em um gol de contra-ataque. Júnior Brandão chegou na entrada da área e bateu para o gol. A bola não foi muito no canto, mas foi forte e passou pelo goleiro adversário.

O time sergipano tentou uma pressão, mas chegou com perigo no ataque poucas vezes no primeiro tempo. A melhor oportunidade na etapa foi de Álvaro, que recebeu um cruzamento na entrada da pequena área, mas finalizou mal.

No início do segundo tempo, Wesley avançou até o meio de campo e deu um passe perfeito para Jajá, que recebeu livre, entrou na área e, com frieza e tranquilidade invejáveis, driblou o zagueiro e bateu para o gol para marcar o segundo do Galo. O bandeirinha chegou a dar impedimento na jogada, mas o VAR (árbitro de vídeo) confirmou a validade do lance.

A defesa do Confiança não corrigiu o posicionamento e continuou dando espaços para o contra-ataque adversário. Foi assim que Diego Torres entrou na área com facilidade após receber ótimo passe, novamente vencendo toda linha da defesa adversária. Torres driblou o goleiro e bateu para o gol, mas o zagueiro Nirley apareceu e salvou em cima da linha.

Todo contra-ataque era motivo de desespero na defesa do Confiança. Aos 16 minutos do segundo tempo, Pablo Dyego avançou em velocidade e chutou forte, cruzado, para o gol. A bola explodiu na trave, bateu em Nirley e saiu para escanteio.

Até então, o Confiança tentava ataques sem muito sucesso e perigo. Até conseguir um escanteio após bom chute de Robinho que o goleiro Diogo Silva pôs para fora. Na cobrança, Tiago Reis fez de cabeça e diminuiu. Dois minutos depois, o volante Madison recebeu na intermediária de ataque e bateu para o gol com muita força. Mas Diogo Silva espalmou para escanteio.

O Confiança passou a reter mais a bola no ataque, enquanto o CRB continuava tendo os contra-ataques. Mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com o resultado, o CRB chega a 40 pontos. Já o Confiança continua na lanterna da competição, com 13 pontos. Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Goiás, enquanto o Dragão mede forças com o Brasil de Pelotas.

Foto: Francisco Cedrim/ AscomCRB

Agência Brasil