Banco do Nordeste renegocia operações durante Semana Brasil

Clientes do Crediamigo Banco do Nordeste poderão renegociar operações, com ou sem atraso, incluindo prazo para pagamento de até 24 meses e pagamento em até 30 dias da primeira parcela da operação renegociada, permitindo fôlego no fluxo de caixa no contexto do avanço da retomada da economia.

Já o segmento de micro e pequenas empresas (MPEs) será beneficiado, durante a semana, com a redução na tarifa de contratação e na taxa dos Recursos Internos (Recin), impactando diretamente no FNE Giro, cujas operações podem ser compostas por recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e Recin. Essa composição possibilitará taxa no capital de giro a partir de 0,47%, com carência de até 12 meses e prazo de até 36 meses.

As vantagens fazem parte das condições especiais oferecidas pelo BNB durante a terceira edição da Semana do Brasil, evento do Governo Federal que se realizará no período de 3 a 13 de setembro, unindo poder público e iniciativa privada com objetivo de movimentar a economia e gerar oportunidades de negócios.

Dentro da programação da Semana Brasil, o Crediamigo do Banco do Nordeste realizará, nesta sexta-feira, 3, a partir das 10h, evento com transmissão pelo canal oficial do Banco do Nordeste no YouTube, quando gerentes do programa abordarão informações sobre as condições de acesso ao Crediamigo por meio dos principais produtos e vantagens disponíveis aos clientes e potenciais clientes.

Em todos os Estados do Nordeste e no Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, as unidades do Crediamigo promoverão “Feirões da Retomada”, intensificando os atendimentos presencial e on-line, de acordo com agendamento pelo WhatsApp oficial do programa (85 – 9973 0700).

Fonte e foto assessoria