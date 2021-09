Banese Card Elo Nanquim credita pontuação da campanha “37 pontos por dólar”

Os clientes Banese Card Elo Nanquim já podem conferir a pontuação conquistada na campanha “37 pontos por dólar”. Os pontos foram creditados na última terça-feira (31) e podem ser verificados no aplicativo (app) da Livelo, conforme previsto no regulamento da ação. Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia são os estados onde estão os clientes com as maiores pontuações adquiridas. A promoção, realizada no período de 15 a 28 de julho, concedeu 37 pontos Livelo a cada U$ 1 em compra.

No decorrer da campanha, o número de solicitações do cartão aumentou 1.608% no comparativo com o mês de junho/21. Mesmo após o término da ação, as solicitações para aquisição do Banese Card Elo Nanquim continuaram altas. A grande demanda é fruto das constantes ofertas de benefícios e pontuações extras aos clientes da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A (SEAC), detentora do Banese Card, e já está no radar dos usuários.

Desde que foi lançado, em janeiro de 2020, o Elo Nanquim, cartão genuinamente sergipano, realizou as seguintes ações: para os clientes que aderiram ao Elo Nanquim até 31 de agosto de 2021 houve concessão de 3,7 pontos a cada U$ 1 em compras, cinco mil pontos no momento de desbloqueio e 10 mil pontos na primeira fatura acima de R$ 5,5 mil, tudo isso em virtude do lançamento. Já de 5 a 20 de dezembro de 2020, quem acumulou R$ 1 mil em compras recebeu sete mil pontos Livelo.

Em abril deste ano, todos os clientes ativos ganharam quatro mil pontos como forma de reconhecimento e agradecimento. No período de 15 de abril a 15 de maio/21 os clientes que acumularam R$ 1 mil em compras receberam, mais uma vez, sete mil pontos Livelo. Em julho foi realizada a campanha “37 pontos por dólar”, que levou o cartão a todos os estados do Brasil e ao Distrito Federal. A ação recebeu diversos elogios em sites especializados em milhagens e viagens devido ao ineditismo e agressividade da promoção, e principalmente, pelo benefício gerado para o consumidor.

Para solicitar o Banese Card Elo Nanquim basta acessar o site www.banesecard.com.br/elonanquim, clicar em “Peça já o seu”, preencher o contrato de adesão e enviar os documentos solicitados. Destinado a pessoas com renda mensal a partir de R$ 10 mil, o Banese Card Elo Nanquim oferece diversos benefícios exclusivos, como 2,2 pontos por cada U$ 1 em compra; isenção da anuidade durante o primeiro ano de uso e que poderá ser estendida nos anos seguintes, caso os gastos por fatura sejam iguais ou superiores a R$ 5,5 mil.

Os clientes Elo Nanquim do Banese Card também possuem acesso a seguro-viagem, sem qualquer custo adicional, quando as passagens forem compradas com o cartão; obtenção de chip de viagem internacional; acesso às salas VIPs dos principais aeroportos do Brasil e do mundo; e muito mais.

Ascom Grupo Banese