Belivaldo Chagas participa da abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

O governador Belivaldo Chagas participou, na noite desta quarta-feira, 1º de setembro, da cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto e Infantil, realizado no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Além desta, outras competições de ginástica também acontecerão no ginásio, até o início de outubro.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), e acontece no equipamento esportivo de forma excepcional, que está em fase final de conclusão da primeira etapa da revitalização.

Na ocasião, o governador destacou a importância do estado de Sergipe receber eventos como estes, e falou sobre a alegria de presenciar a retomada das atividades, ainda que temporária, do Constâncio Vieira.

“Receber esse evento aqui é um sinal de prestígio para o estado de Sergipe. É bom retomar as atividades aqui, mas ressalto que as obras ainda não acabaram. Vem aí a segunda etapa, para que o Constâncio fique ainda mais bonito e preparado para receber desportistas. Enfim, Sergipe ganha um excelente presente, principalmente nesse momento pós-Olimpíadas, no qual a gente vai poder ver de perto aquilo que a gente só viu pela TV”, destacou Belivaldo.

A superintendente de Esportes do Governo do Estado, Mariana Dantas, que tem dado suporte à realização dos eventos, também ressaltou de forma positiva a realização dos campeonatos em Sergipe.

“No ano olímpico, onde a ginástica brasileira foi tão bem representada em Tóquio, a gente poder receber um evento dessa magnitude no nosso Ginásio, que é um patrimônio do povo sergipano, é motivo de muito orgulho realmente. É gratificante”, complementou.

Sobre os campeonatos

O Campeonato Brasileiro Adulto Loterias Caixa é voltado para atletas acima de 16 anos de idade e conta com 96 participantes. Já o Brasileiro Infantil Loterias Caixa terá a presença de 58 ginastas de 11 ou 12 anos de idade. Na abertura, houve uma exibição da Seleção Brasileira de Conjunto, que representou o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Até o início de outubro, o Constâncio Vieira também sediará as competições de ginástica Aeróbica, Artística e de Trampolim, sem a presença de público e cumprindo todos os protocolos de biossegurança da Covid-19. A previsão é que Sergipe receba aproximadamente 1.500 pessoas no estado, de forma rotativa, ao longo da realização dos eventos.

Dentre as grandes atrações do evento, estão as presenças de Bárbara Domingos e de Natália Gaudio, que representarão seus clubes, o AGIR, de Curitiba, e o Escola de Campeãs, de Vitória, respectivamente. Na ginástica artística, há as presenças de Arthur Zanetti, Arthur Nory e Rebeca Andrade.

“Quero desejar, nesta abertura, boa sorte a todos nos campeonatos. Nós preparamos um espetáculo para vocês, neste ginásio que está voltando suas atividades aos poucos para o esporte. Sucesso a todos”, ressaltou a presidente da Federação Sergipana de Ginástica, Márcia Maria Mendonca Lima.

Nova parceria

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley Teixeira, esteve presente no evento e aproveitou a oportunidade para anunciar uma nova parceria junto ao Governo do Estado, para sediar o Prêmio Brasil Olímpico 2021.

“Quero anunciar em primeira mão a parceria que o COB firmou ontem com o Governo do Estado, na qual nós teremos a oportunidade de assistir e de rever grande parte dos atletas medalhistas dos jogos olímpicos. Esse evento será realizado no mês de dezembro, aqui em Aracaju. Estou anunciando isso hoje porque nós conversamos com o governador e ele entendeu a importância desse evento, que é considerado o Oscar do esporte brasileiro”, afirmou.

Informações ASN

Foto: Arthuro Paganini