Capitão Samuel fortalece ato em prol dos servidores públicos

Na manhã desta quinta-feira (02), o deputado capitão Samuel esteve reunido em frente ao Palácio de Despachos, com os servidores públicos que trabalham na área de limpeza , vigilância, merendeiras, serviço básico e os auxiliares administrativos, que são as alas do serviço público, que menos ganham em nosso Estado, e tem à frente o Sintrase, Sindvipse, na busca de melhorar as condições de trabalho e financeira dessas categorias, que estão com a tabela do PCCV defasada.

O ato em conjunto do Sintrase e Sindvipse, tem como objetivo questionar o governo do Estado, sobre a reposição inflacionária, que há quase 9 anos essas categorias não tem, como também o concurso público que o governo irá realizar, que terá dentro do processo seletivo, um salário inicial de R$ 1,170,00 reais. Essa é uma luta para fazer com que, o governo do Estado cumpra a constituição.

Para o deputado Capitão Samuel, essa luta é em respeito aos trabalhadores que são de extrema importância para a nossa sociedade.

“Precisamos trabalhar para a recomposição da inflação dessas classes. Então, o governo precisa ouvir essas classes e por isso, estamos dando apoio à esse movimento em frente ao Palácio e aproveito para apelar ao governador que receba os sindicatos e comece a encaminhar uma solução para as perdas salariais desses trabalhadores, ” frisou o deputado.

