Deputadas Diná Almeida e Goretti Reis assinam carta em Brasília por mais avanços nos direitos das mulheres

As deputadas Goretti Reis (PSD) e Diná almeida (Podemos), Procuradora Especial e Procuradora adjunta da Mulher na Alese, participaram do 1º Encontro Nacional das Procuradorias da Mulher, em Brasília, nos últimos dias 30 e 31 de agosto. A programação do evento foi voltada a debates importantes acerca de ações de combate à violência contra a mulher, bem como iniciativas em busca de maior representatividade e visibilidade às mulheres na política.

Ao encerrar o evento, as Procuradoras assinaram a Carta do Encontro, através das quais pedem avanços e garantias dos direitos das mulheres. No documento, as parlamentares reforçam a importância do enfrentamento à violência contra a mulher, as garantias dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como o aumento da representatividade feminina na política.

“Levantamos questões de extrema relevância para fortalecer as pautas da bancada feminina. A carta foi uma forma de deixar registradas as nossas reivindicações para que possamos acompanhar e cobrar resultados. O encontro foi, em geral, maravilhoso. Tivemos a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, fortes e sensíveis às causas que também abraçamos aqui em Sergipe, bem como pudemos falar de lutas que engajamos em nosso Estado também”, ressaltou a deputada Diná Almeida.

As Procuradoras da Mulher da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais de todo o Brasil, fizeram questão de parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral – TSE pela campanha de incentivo à participação feminina na política, bem como todos os envolvidos na realização do evento.

