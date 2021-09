Edvaldo se reúne com embaixador dos Emirados Árabes para alinhar participação na Expo Dubai

O prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira, se reuniu, nesta quinta-feira, 2, com o embaixador dos Emirados Árabes no Brasil, Saleh Alsuwaidi. No encontro, além de estreitar os laços com o governante, avançando na pauta da sustentabilidade e tecnologia, Edvaldo discutiu sua participação na Expo 2020 Dubai, que será realizada em outubro. A convite da Fiocruz, o gestor representará prefeitos e prefeitas mostrando experiências de localização de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios, como parte da Agenda 2030.

No evento, Edvaldo também vai apresentar políticas públicas brasileiras na área da saúde.”O objetivo desta agenda, além de representar a FNP lá fora, é estabelecer relações entre as cidades brasileiras e os Emirados. Queremos abrir os caminhos para investimento no Brasil e para intercâmbios, conectando as cidades principalmente no que diz respeito à mobilidade sustentável e à tecnologia”, afirmou Edvaldo.

O encontro com o embaixador também rendeu uma futura reunião do presidente da Frente com os governantes dos sete Emirados, cujas responsabilidades se assemelham às dos prefeitos brasileiros.

A Expo 2020 Dubai ocorrerá pela primeira vez na região do Oriente Médio. O evento estava marcado para outubro do ano passado, mas foi adiado em virtude da pandemia. Com o tema “Conectando mentes, criando o futuro”, o encontro estima receber 25 milhões de visitas durante os seis meses de duração. Serão mais de 190 países participantes, além de empresas, organizações multilaterais e estabelecimentos de ensino.