Empresas e produtores podem solicitar curso Aprendizagem Rural

Solicitação deve ser realizar por meio de ofício

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE está ofertando curso on-line de Aprendizagem Rural. As solicitações devem ser realizadas, por meio de ofício, até 30 de setembro.

A Lei de Aprendizagem, Lei nº10.097/00, determina que as empresas tenham em seu quadro de funcionários de 5% a 15% de jovens aprendizes. O gerente técnico do Senar/SE, Saymo Fontes, explica quais empresas podem solicitar os cursos.

“Os empregadores que atuam em atividades rurais podem solicitar o curso ao Senar/SE. Lembrando que no ofício deverá constar os dados do demandante (CNPJ ou CEI) e deve ser informado a quantidade de jovens que deverão ser contratados”, explica Saymo. O ofício deve ser enviado para o e-mail saymo@senarsergipe.org.br.

Sobre o curso

O curso ofertado pelo Senar Sergipe tem carga horária de 400 horas e acontecerá on-line, por meio da plataforma teams, com a temática de Aprendizagem em Administração Rural. As aulas práticas serão desenvolvidas na propriedade contratante. Para es empresas e propriedades rurais contribuintes do Senar, o curso é gratuito.

A seleção dos jovens aprendizes será realizada pela empresa empregadora. Os jovens devem ter de 18 a 24 anos incompletos, além de ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Os contratados receberão meio salário mínimo, registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social e adicional de R$50 para auxílio no pacote de dados para que o jovem assista às aulas on-line. O aluno deve ter condições para assistir as aulas online (internet, smartphone, notebook ou tablet).

Foto assessoria

Por Adriana Freitas