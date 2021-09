Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE) realizará levantamento na próxima semana na região Centro-sul

A 13 meses das eleições de 2022, Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE Pesquisa) irá realizar uma pesquisa eleitoral com foco na região Centro-Sul do Estado.

O período de coleta acontece de 06 a 09 de setembro nos municípios de Simão Dias, Poço Verde, Lagarto, Riachão do Dantas e Tobias Barreto, tendo como estatístico responsável, Ralbert de Almeida Menezes.

O levantamento terá cenários espontâneos e induzidos para os cargos de governador, senador, deputado estadual e federal, além de presidente da República. A divulgação dos números acontece na próxima semana.

Como não é ano eleitoral, a pesquisa não precisará ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo necessário o registro apenas a partir do mês de janeiro do próximo ano.