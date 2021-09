Gilson Andrade diz que Ivan Leite não é escola para sucessor, e pede que ele “deixe de chororô”

Durante entrevista realizada na tarde desta quarta-feira (01), ao programa “Jornal da Rio”, transmitido pela Rio FM de Estância, o prefeito Gilson Andrade (PSD), respondeu alguns ataques do seu ex-aliado, o ex-prefeito Ivan Leite. Ivan havia dito na imprensa que “demorou perceber que foi apenas usado por Gilson Andrade, quando o mesmo foi seu vice-prefeito” e que o “preparou para ser seu sucessor”.

“A gente da vontade de rir mesmo. Porque, bôbinho Ivan! Pense num cidadãozinho bôbo, chama-se Ivan Leite! Pense num cidadãozinho besta, chama-se Ivan Leite, rapaz. Só agora, esse tempo todo ele percebeu que foi usado, agora? Foi usado de que forma, como? Só porque a esposa dele não é atual vice?”, questionou Gilson, reforçando que “Isso é sentimento de perdedor”.

O prefeito Gilson afirmou ainda que quando Adriana Leite era sua vice-prefeita, seu esposo Ivan Leite, queria mandar na sua administração: “Desde o primeiro dia, Ivan queria que eu não dialogasse com o sindicato. Eu suportei até o momento que foi possível. Tentei até o último momento”, relatou GA.

Também em resposta sobre outro pronunciamento do ex-prefeito e ex-aliado Ivan Leite na imprensa. O atual prefeito relatou que “Ivan não prepara ninguém para ser o sucessor dele rapaz, a não ser sua companheira. Ivan vem agora com esse chororô, com esse papo de perdedor”, afirmou Gilson Andrade.

Por Walisson Jardim