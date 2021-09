Homicídios caem 50% no segundo quadrimestre de 2021 no município de Própria

O município de Propriá apresentou uma queda de 50% no número de homicídios em comparativo feito entre o primeiro quadrimestre de 2021 – janeiro a abril – e o segundo – maio a agosto. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). O resultado, divulgado nesta quinta-feira (2), é fruto do trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, junto à Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp).

Segundo o levantamento da SSP/SE, enquanto que no primeiro quadrimestre deste ano foram registrados oito vítimas do crime de homicídio, no segundo quadrimestre foram contabilizadas quatro vítimas. Ainda conforme os dados da CEACrim, no comparativo mensal, os meses de janeiro, março, maio e junho tiveram um caso de homicídio.

O levantamento também indicou que, em Propriá, o mês mais violento foi fevereiro, com quatro casos de homicídios. Já os meses de abril e julho registraram dois homicídios em cada um. Os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal também revelaram que no mês de agosto não houve registro de homicídio em Propriá.

Fonte e foto SSP