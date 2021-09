Hospital de Cirurgia atinge teto orçamentário pela primeira vez, com emendas parlamentares

A reestruturação que o Hospital de Cirurgia vem passando nos últimos três anos, desde o início da Intervenção Judicial, trouxe reconhecimento por parte da bancada sergipana: a instituição receberá de senadores e deputados federais R$ 25.661.000,00 em emendas parlamentares, atingindo pela primeira vez o teto orçamentário para o recebimento de emendas. Estes recursos serão essenciais para continuar o projeto de expansão estrutural e qualificação de leitos, proporcionando mais conforto e segurança no atendimento aos pacientes.

Nesta última terça-feira, 31, foram liberadas emendas parlamentares dos senadores Alessandro Vieira e Maria do Carmo e dos deputados federais Bosco Costa, Laércio Oliveira, Fábio Mitidieri, Fábio Reis e Valdevan Noventa, conforme anunciou o líder da bancada sergipana em Brasília, o deputado Bosco Costa.

“Todos sergipanos conhecem a importância do Cirurgia para cuidar das pessoas, um hospital que presta um serviço humanizado a toda sociedade. Por isso, tenho a alegria de anunciar a liberação de 25 milhões de reais para o Hospital, teto máximo que a entidade poderia receber. Esse valor é fruto de meu esforço, junto a mais seis colegas parlamentares, que priorizaram essa instituição. Quem ganha com isso? A saúde pública de Sergipe”, afirma o líder da bancada.

Credibilidade conquistada– Em visita ao Cirurgia, em dezembro de 2020, os deputados federais Laércio Oliveira, Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Fábio Henrique e o senador Alessandro Vieira (este em janeiro de 2021) conheceram mais de perto a história da instituição, o projeto de reestruturação e as melhorias e adequações realizadas no hospital até aquele momento.

Já, em fevereiro de 2021, a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães – acompanhada pelo diretor administrativo do Hospital, Jardel Mitermayer, e pelo Dr. Eduardo Amorim, médico anestesiologista que presta serviço na instituição – realizaram visitas aos parlamentares da bancada sergipana, em Brasília, com a finalidade de reforçar a busca por mais apoios e emendas para continuar a série de melhorias que vêm sendo executadas.

“Agradecemos fortemente aos senadores Alessandro Vieira e Maria do Carmo e aos deputados Bosco Costa, Laércio Oliveira, Fábio Mitidieri, Fábio Reis, Valdevan Noventa por terem destinado emendas para o nosso Cirurgia. Acredito que fizeram isso pensando na melhoria da assistência à saúde prestada aos sergipanos. Não conseguiríamos atingir esse objetivo sem essa grande contribuição”, declara Márcia Guimarães.

A interventora ressalta que, diante da credibilidade conquistada pelo Cirurgia desde o início da Intervenção, cada vez mais o Hospital vem recebendo emendas, atingindo o teto máximo em 2021. “Nos últimos dois anos, ganhamos recursos destes mesmos parlamentares que nos ajudaram agora em 2021 e de outros parlamentares, como o deputado João Daniel e o ex-senador Eduardo Amorim. Nossa gratidão a todos”, reforça.

Plano de Reestruturação – Com as emendas recebidas, o Cirurgia implementou melhorias físicas e adquiriu equipamentos para o centro cirúrgico, alas de internamento e para a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Também fortaleceu áreas de apoio, como a Central de Processamento de Roupas, o seu sistema elétrico e está finalizando adequações na Central de Esterilização, Agência Transfusional e Laboratório.

Márcia Guimarães explica como os recursos das emendas de 2021 serão aplicados no Cirurgia. “Pretendemos aumentar a oferta de leitos de internamento, serviços de diagnóstico e atendimento na área ambulatorial. Por isso, não podemos deixar de agradecer essa grande contribuição dos nossos parlamentares e do governador Belivaldo Chagas, que, comprometido com a melhora da assistência à saúde, nos apoiou na busca das emendas e também é o repassador delas para o Hospital”, afirma.

A interventora esclarece ainda que o dinheiro das emendas deste ano ainda não chegou no Cirurgia. No momento, encontram-se na Secretaria de Estado da Saúde (SES). “Assim que a secretária Mércia Feitosa firmar convênio conosco, receberemos os recursos e implementaremos as nossas ações planejadas. O Hospital faz parte da Rede de Atendimento Estadual de Saúde e tem grande parceria com o Governo do Estado, que é comprometido com a melhoria do nosso Hospital”, finaliza.