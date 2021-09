Ivan Leite foi o pontapé inicial para Gilson Andrade chegar onde está hoje

O momento político em Estância ganhou rumo. O ex-prefeito de Estância e ex-deputado estadual, Ivan Leite (PSDB), nunca expressou receio em falar somente a verdade sobre os seus partidários políticos, que tentam estacionar Estância do progresso, até porque é um político que sempre agiu com lealdade com todos.

Ivan Leite é decido no que diz e faz, e mais, o que ele deixa transparecer é que está pronto e capacitado para enfrentar a campanha para deputado federal, que começa no próximo ano.

Na sua entrevista concedida semana passada ao JL Política, Ivan Leite voltou a dizer sobre o comportamento político do atual prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), que, aliás, chegou onde está na política, isso é inegável, graças ao respaldo político que Ivan Leite construiu no Estado e preparou Gilson para lhe suceder (por isso cai por terras, o que Gilson disse ontem, quarta-feira, 1º, na rádio Rio FM, que ‘Ivan não prepara ninguém’). Todo mundo sabe que Gilson não foi grato.

E na época que Ivan Leite chegou ao seu primeiro mandato de prefeito ( em 03/10/2004,pelo Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, com o n° 45, obteve 15.603 votos), quem ele convidasse para integrar a sua chapa majoritária, seja quem fosse, ele sairia de todo jeito vitorioso, porque o seu nome já estava na ‘boca dos estancianos’.

Foi o nome de Gilson Andrade, o que Ivan deu espaço e o preparou para lhe suceder. Toda Estância acompanhou esse ato partidário. Gilson Andrade virou o seu vice em 2004. E de lá para cá, ou melhor, de 2004 até 2018, Ivan sempre fiel, esteve ao lado de GA.

Em 2004, Gilson Andrade andava ‘caçando’ um espaço na política estanciana. E foi justamente Ivan Leite que o ‘abraçou’. Por isso, Gilson Andrade, mais uma vez, falta com a verdade, quando disse que Ivan Leite não “prepara ninguém para ser o seu sucessor”. Foram 14 anos que Ivan Leite foi “usado” por Gilson.

Por isso, repercutiu positivamente em Sergipe, o que Ivan Leite pensa politicamente de Gilson Andrade. Ele destacou que, na realidade, demorou a perceber que foi apenas usado por Gilson Andrade.

Por Magno de Jesus