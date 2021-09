Lideranças do DEM se reúnem discutem política e tratam sobre formação dechapa majoritária

Lideranças do Democratas em Sergipe reuniram-se nesta quinta-feira (02, com objetivo de traçar rumos do partido. Discutiram política e as eleições 2022. A importância do resgate da história do partido foi enfatizada pelo presidente do diretório estadual do DEM, José Carlos Machado.

– Vamos resgata o legado deixado pelo ex-governador, ex-ministro e ex-prefeito João Alves Filho. Em nome do DEM, prometo empenho e trabalho, frisou. Machado também informou que o DEM em Sergipe passa, atualmente, por um processo de reestruturação já com foco no processo eleitoral de 2022.

– Intensificar as conversas, buscando o fortalecimento do partido, com a formação de um grupo para concretização de uma chapa majoritária com a participação do DEM e também para as chapas proporcionais, deputados estaduais e federais. A formação desse grupo de partidos é fundamental para o alcance dos nossos objetivos, disse Machado.

Durante o encontro, a presidente do Democratas Mulher em Sergipe há cerca de três anos, destacou a importância do encontro. Josilda Monteiro enfrenta, agora, um grande desafio pela frente: o de angariar cada vez mais mulheres em torno de possíveis candidaturas para 2022.

– Toda mulher será bem-vinda e respeitada no DEM. “Vamos realizar esse trabalho, também, em vários municípios com filiações e, principalmente na conscientização da importância dessa participação feminina no processo eleitoral. Muitas mulheres permanecem no anonimato por acharem que as portas não irão se abrir para elas. Mas aqui, no DEM, nós abrimos”, afirmou.

Também participaram do encontro: o vereador Breno Garibalde; o suplente de vereador Saulo Vieira; o ex-vereador Junior Pinheiro e o dirigente do partido Nelson Felipe.