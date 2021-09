Luciano: “nossa preocupação não foi de elaborar um plano de governo, mas um projeto de Estado”

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado na manhã dessa quinta-feira (2), na RIO FM de Aracaju, para os jornalistas André Barros e Priscila Andrade, quando comentou sobre o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES), sobre as audiências públicas itinerantes nas Câmaras Municipais e também aproveitou para avaliar, positivamente o governo de Belivaldo Chagas (PSD).

Sobre o PDES Luciano explicou para os jornalistas que se fazia necessário um planejamento amplo sobre as necessidades do Estado para garantir o seu desenvolvimento econômico e sustentável. “Em 2019 nós tomamos a iniciativa, em conjunto com os demais deputados, de que a Alese precisava desenvolver um plano, assegurar um norte para o Estado, de olho no crescimento, diante da necessidade de se pensar em Sergipe de uma forma mais ampla”.

O presidente explicou que daí surgiu a necessidade de contratar a Fundação Dom Cabral (uma das mais renomadas no cenário nacional) para a elaboração do plano, “Os trabalhos ficaram um pouco prejudicados com a pandemia, no ano passado, mas ainda assim nós conseguimos desenvolver esse Plano que não é meu ou da Alese, mas pertence ao povo de Sergipe. Nossa preocupação nunca foi de elaborar um plano de governo, mas um projeto de Estado”.

Audiências itinerantes

Luciano Bispo destacou o Fórum Itinerante realizado na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro. “A gente só pode projetar o futuro, se a gente conhecer, detalhadamente, o passado e o presente. A receptividade em Socorro foi maravilhosa, nossos técnicos fizeram uma exposição os vereadores e secretários municipais prestigiaram e nós já temos outras audiências itinerantes agendadas para este mês em Lagarto e Estância. Ao todo serão de oito a nove encontros e vamos finalizar com um grande debate na Assembleia Legislativa”.

Governo Belivaldo

Por fim, ainda na entrevista, Luciano Bispo enumerou uma série de ações do governo de Belivaldo Chagas. “Ele (Belivaldo) tem demonstrado muita capacidade administrativa, entregando obras valiosas para o futuro e desenvolvimento do Estado. Tem ainda esse Projetar.SE em parceria com o Banese que vai dar toda a assistência aos municípios sergipanos. Agora os prefeitos das cidades pequenas não podem mais reclamar da falta de projetos, da dificuldade em liberar emendas. Toda a assessoria técnica será dada a custo zero”.

Luciano também destacou que o governador vai entregar o Hospital da Criança, que está pagando dentro do mês os salários do funcionalismo público e que tem se esforçado para recuperar as rodovias estaduais. “Na pandemia, nós iniciamos com 28 leitos de UTI e o governador se superou. Junto também com os hospitais particulares. Todo mundo contribuiu. Inclusive a Universidade Federal de Sergipe, que deu uma contribuição fundamental para o nosso Estado”.

