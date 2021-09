“O nosso mandato sempre teve o compromisso de ajudar os municípios”, diz Amorim

A atuação do presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, no Congresso Nacional segue contribuindo com o desenvolvimento dos municípios. Nesta quarta-feira, 01, por exemplo, o ex-senador esteve em Amparo do São Francisco para acompanhar a entrega da Praça Mundo da Criança e da pavimentação de ruas no Conjunto Maria Feliciana, ambos viabilizados com recursos de emenda de sua autoria.

“O nosso mandato sempre foi do povo de Sergipe e teve o compromisso de ajudar a todos os municípios, buscando fazer o bem sem olhar a quem, priorizando sempre os que mais precisam. Uma satisfação retornar a Amparo para entregar mais benefícios à população fruto da nossa atuação em Brasília”, destacou o ex-senador.

Eduardo Amorim destacou que sempre colocou seu gabinete no Senado à disposição do município. “Viabilizando os recursos necessários para atender às inúmeras demandas, a exemplo desta Praça da Criança e da pavimentação de ruas”, destacou Eduardo Amorim, que destinou mais de R$ 1,5 milhão para Amparo do São Francisco.

O prefeito Franklin Freire agradeceu o compromisso de Eduardo Amorim enquanto parlamentar com o desenvolvimento de Amparo do São Francisco. “Mesmo sem ter votado no Senador Eduardo, bati na porta do seu gabinete quando me tornei prefeito e me lembro bem da receptividade que não foi só a mim, mas ao povo de Amparo. A partir daquele dia eu não vi no senhor apenas um político, mas sim um amigo que sempre ajudou o nosso município”, afirmou o gestor.

O prefeito pontuou algumas demandas atendidas com emendas destinadas pelo ex-senador Eduardo Amorim. “Além desta Praça da Criança e da pavimentação do Conjunto Maria Feliciana, recebemos recursos para a Praça do Padre Cícero, para a Saúde, a filarmônica, entre outros. Tudo isso tem uma importância muito grande porque muda a vida dos cidadãos”, salientou.

