PC prende em São Vicente (SP), tio investigado por estupro da sobrinha  na Zona Sul de Aracaju

Equipes da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) localizaram e deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem de 42 anos, investigado por estupro de vulnerável praticado na Zona Sul de Aracaju. O indivíduo foi preso na tarde dessa quarta-feira (1º), com o apoio da Delegacia de Defesa da Mulher de São Vicente (SP).

De acordo com a delegada Josefa Valéria, o crime foi cometido contra a própria sobrinha do investigado. “O suspeito pediu abrigo à família alegando que não tinha onde dormir e, na primeira noite, praticou o crime, no dia 21 de junho deste ano. A família denunciou no dia 28 de junho e ele, ao tomar conhecimento da investigação, fugiu”, detalhou.

Após o trabalho de inteligência realizado pela equipe da (Deacav), o investigado foi localizado e preso na cidade de São Vicente, em São Paulo. O preso aguarda a decisão da justiça para seu recambiamento a Sergipe.

Fonte e foto Assessoria