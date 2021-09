Prefeitura de Aracaju decreta ponto facultativo na segunda-feira, dia 6 de setembro

O prefeito Edvaldo Nogueira decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 6. A medida foi adotada em virtude do feriado do Dia da Independência, na terça-feira, 7 de setembro.

Desta forma, os órgãos que compõem a administração municipal de Aracaju estarão com suas atividades suspensas neste dia. De acordo com o decreto, ficam excluídos da aplicação do ponto facultativo os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidade.

