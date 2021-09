Prefeitura do município de Laranjeiras lança cartão do servidor

Valorizar o servidor e o comércio local. Na tarde desta quarta-feira, 1º, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) lançou o “cartão de crédito do servidor”, que será disponibilizado a todos os colaboradores, efetivos ou comissionados da Prefeitura. O crédito só pode ser utilizado em estabelecimentos credenciados no próprio município.

Essa iniciativa da Prefeitura é mais uma forma de garantir que os trabalhadores municipais tenham mais uma linha de crédito para fazer suas compras em qualquer tipo de estabelecimento, exceto bares. Assim como, permite um incentivo a mais para os comerciantes locais, além do aquecimento da economia local, tendo em vista que, neste período de pandemia, o setor sofreu um desaquecimento.

O prefeito Juca destacou a importância de mais essa ação para os servidores e comerciantes. “Essa é uma boa saída para aquecermos a economia, valorizar o nosso servidor e os comerciantes locais. Dessa forma, todos ganham e o dinheiro gerado em Laranjeiras fica no próprio município. Com o comércio local aquecido, os empresários podem contratar mais funcionários e gerar mais emprego para as famílias laranjeirenses”, disse Juca.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Janio Dias ressaltou que a implantação será de imediato. “Após o lançamento do cartão do servidor, os técnicos da nossa secretaria já vão providenciar a adesão dos estabelecimentos e dos servidores municipais interessados. É importante frisar que os comerciantes só podem aderir se forem formalizados e com um número de CNPJ”, informou Janio.

Os servidores e comerciantes comemoraram a iniciativa da gestão municipal. “Essa linha de crédito oferecida pela Prefeitura a nós, trabalhadores é super importante, já que, qualquer imprevisto, temos um estabelecimento na nossa cidade pra recorrer. Além disso, os empresários ganhando mais, podem contratar mais pessoas, quem sabe nossos parentes, amigos e etc”, afirmou a servidora Maria José Santos.

A empresária Ana Paula Teles de Oliveira, do segmento de mercadinho e padaria parabenizou a gestão pela iniciativa. “Muitos servidores que trabalham em Laranjeiras não gastam os salários aqui e essa é mais uma forma de garantir que esse recurso circule em nossa cidade. Essa é uma ideia assertiva da gestão municipal. Esperamos, com isso, gerar mais emprego e renda para os laranjeirenses. Parabéns aos gestores”, ressaltou.

Midiando Comunicação/ASCOM PML