Riachão do Dantas e Tobias Barreto aderem ao programa Sergipe pela infância

Nesta quarta-feira, 01, a caravana do Sergipe pela Infância esteve no município de Riachão do Dantas para apresentar aos gestores de Riachão do Dantas e Tobias Barreto a iniciativa que prevê estratégias de desenvolvimento integral de crianças de zero a 6 anos. Ao todo, já são cinco municípios que aderiram ao programa (Maruim, Rosário do Catete, Riachão do Dantas, Santana de São Francisco e Poço Redondo).

Para a vice-governadora Eliane Aquino, que acompanha as agendas do Sergipe pela infância pelo interior do estado de Sergipe, agenda a pauta da infância tem se tornado uma prioridade dentre os municípios sergipanos. “Estamos com a caravana do Sergipe pela Infância na estrada desde agosto e até agora, em todos os municípios que fomos, tivemos a resposta positiva para que as políticas para a infância fossem priorizadas. Não é um trabalho fácil nem tão pouco simples de ser realizado, porém, com vontade política, investimento e pensamento nos que mais precisam, poderemos ter bons frutos.

A prefeita de Riachão do Dantas Simone Andrade explica que o investimento na primeira infância uma decisão de gestão. “Ficamos muito felizes com a visita da vice-governadora Eliane Aquino e toda a sua equipe na nossa cidade. Temos certeza que através desse programa, que já é uma realidade em algumas cidades sergipanas, estaremos mudando a história da nossa população”.

Em entrevista concedida à fundação Marília Souto Vidigal, uma das instituições parceiras na formatação do programa Sergipe pela infância, Daniel Siegel, da Universidade da Califórnia, disse que brincar é essencial para o desenvolvimento intelectual, emocional e social. “Sentar as crianças à frente de telas não é brincar. Competir numa equipe também não é o que nós queremos dizer com brincar. Brincar é uma interação espontânea e autêntica, livre de julgamentos. Há muitos estudos que mostram que se não brincarmos podemos ter menos competências emocionais e sociais, bem como criativas”, afirmou.

O cuidado com as crianças precisa acontecer de forma integral e para isso também falamos sobre a importância da união de esforços entre Saúde, Educação, Assistência Social para que nós possamos trabalhar dentro de todas as necessidades que as crianças têm desde o ventre materno. Tobias Barreto também adere ao Sergipe pela Infância com muita alegria e comprometimento”, assegurou o vice-prefeito de Tobias Barreto, César Prado, que representou o prefeito Dilson de Agripino.

O evento ainda contou com a presença de técnicos das áreas de Saúde, Saúde, Educação, Assistência Social dos municípios e com o delegado de Riachão do Dantas, Bruno Santana, que falou sobre a importância de investimentos em políticas públicas integradas na primeira infância para que os governos posam investir menos em segurança na etapa adulta.

