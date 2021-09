Secretaria da Saúde forma nova brigada de incêndio no CER IV

A Secretaria de Estado da Saúde formou a segunda brigada de incêndio com colaboradores no novo Centro Especializado em Reabilitação – José Leonel Ferreira Aquino – CER IV. O treinamento que envolve primeiros socorros e técnicas de prevenção e combate sinistros com fogo aconteceu nos turnos da manhã e tarde da última quarta-feira, 01.

Os treinamentos teórico-práticos propostos pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e o setor de Infraestrutura e Projetos setores da SES são executados em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe. A primeira turma de brigadistas foi formada no mês de julho e conta com profissionais do Banco de Leite Marly Sarney, Ambulatório Maria Creuza de Brito Figueiredo e Hospital da Criança.

“É algo que desde que eu comecei a fazer brigada eu sonhava em realizar, sempre que visitava hospitais verificava a necessidade de ter uma equipe preparada em cada uma delas. A Saúde já vinha se preparando para transformar esse projeto que agora já é uma realidade. Acredito que esses conhecimentos vão enriquecer ainda mais o trabalho dos colaboradores. A população que chega ao local vai se sentir mais segura sabendo que tem uma brigada ali. E são saberes que os trabalhadores também levarão para o dia a dia fora do Centro também”, ressalta Luiz Marcos Cunha Marinho (Subtenente Marinho), que ficou responsável pelos ensinamentos de primeiros socorros.

João Marcos, serviços gerais no CER IV, concorda com o subtenente em relação aos usos dos saberes e fazeres adquiridos na formação em outros contextos fora do trabalho. “Eu aprendi hoje aqui no curso que é muito importante não somente para o nosso trabalho, mas também para o nosso cotidiano poder ajudar o nosso próximo prestando primeiros socorros. Em nossas casas, se por acaso surgir algum incêndio, a gente saber o que fazer até os bombeiros chegarem. Então, o que eu aprendi hoje foi uma lição para a vida que eu posso compartilhar com outras pessoas. É muito importante como cidadão ter esse tipo de conhecimento”, fala com entusiasmo.

Glauco Fontinelli, terceiro sargento do Corpo de Bombeiros, trabalhou no turno da tarde técnicas de contenção de princípios de incêndio e relatou a metodologia utilizada. “Eu foquei na identificação das classes de incêndio, métodos de contenção das chamas e tipos de extintores adequados. A qualquer momento o sinistro pode acontecer e a prevenção é, justamente, atuar para que eles não ocorram e, caso aconteçam, reduzir os danos. É de extrema importância que a brigada esteja preparada para isolar e evacuar a área do sinistro. Os trabalhadores do CER IV se dedicaram muito ao curso, estão de parabéns!”, relata.

Essa dedicação pode ser percebida no assistente técnico administrativo, Ismael Santos, o jovem se destacou na execução das atividades práticas. “Eu aprendi bastante coisa sobre primeiros socorros, como apagar fogo e muito mais. Vai ser muito importante para o meu trabalho, caso aconteça algo aqui eu saberei como agir. Eu gostei muito da parte prática, treinar… Foi tudo maravilhoso e me trouxe novas experiências”.

Carlisson Souza da Silva, técnico de segurança do trabalho, um dos responsáveis pela execução do cronograma de formação das brigadas em toda a rede hospitalar de saúde do estado, reforça que todos saem beneficiados com essa formação. “Isso traz segurança para os trabalhadores e usuários. O importante é termos os profissionais de todas as áreas aqui do CER IV sendo capacitados: pessoal da higienização, portarias, enfermagem, enfim, aqueles (as) que atuam diretamente com o público. É fundamental que saibam como funciona o sistema de combate à incêndios da unidade, ou seja, extintores e hidrante e o que é necessário em uma situação real de emergência”, reitera com a sensação de mais uma etapa formativa cumprida com sucesso.

SES

Foto: Ewertton Nunes