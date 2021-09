Semana de Educação Física discute desafios da profissão 

O evento da UNINASSAU aborda a atividade física no enfrentamento a pandemia

“Unidos em um só desafio” é o tema da Semana de Educação Física da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, que teve início na quarta-feira, 1º, e segue até a sexta-feira, 03.

O evento, que acontece de forma hibrida, conta, na quinta-feira, 02, com palestra presencial limitada a 200 pessoas no auditório da Instituição, ministrada pelo presidente do Conselho Regional de Educação Física, Gilson Dória. Durante o evento haverá transmissão ao vivo do auditório para alunos que desejarem acompanhar as palestras pela plataforma Teams e pelo Youtube do CREF20/SE.

O coordenador do curso de Educação Física na UNINASSAU Aracaju, Kleilson Ricardo Albuquerque, explica que o evento acontece com o propósito de desmistificar toda a relação existente entre a prática de exercícios físicos e os benefícios para a saúde. “Queremos reforçar os benefícios da atividade física para todas as faixas etárias, prevenindo as doenças de comorbidades, como a hipertensão, a diabetes, e tantas outras. Neste momento de pandemia, a prática de exercícios vem ajudando no aumento da imunidade e evitando que a Covid19 leve pessoas às UTIs”, ressalta o professor.

Kleilson explica, ainda, que nesse momento, com a flexibilização das medidas restritivas que já permite a frequência em academias, ficou mais fácil ofertar serviços de qualidade à população. “De forma presencial, trabalhamos melhor, educando e orientando as pessoas que vão às academias ou que participam de treinos funcionais e tantas outras modalidades que favorecem a melhoria na saúde”, observa o profissional. Ele frisa que tudo isso, aliado a conscientização das pessoas que cultivam o hábito da atividade física e nunca pararam, contribui para a melhora dos iniciantes.

Programa

Dentro da programação, o professor observa que na quarta-feira, 1º de setembro, foi o Dia do Profissional de Educação Física, sendo um momento especial na semana. “Nessa data, tivemos a palestra online do presidente do CREF, Gilson Dória, que tem por objetivo mostrar aos profissionais a importância e responsabilidade da profissão que deve, a cada dia, estar mais respaldada na ciência”, observa o professor.

Gilson acrescenta que no dia 2, o presidente do Conselho estará palestrando presencialmente na UNINASSAU. A programação da sexta-feira, 03, acontece exclusivamente de forma online, com transmissão ao vivo pela plataforma Teams para os estudantes da UNINASSAU e pelo Youtube. A parte presencial do evento, acontece respeitando as normas de segurança contra a COVID-19, exigindo o uso de máscara, álcool gel e com capacidade limitada.

Inscrições – os interessados em participar, deverão fazer a inscrição pelo extensao.uninassau.edu.br.

Por Suzy Guimarães