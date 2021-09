Sergipe ganha Centro de Excelência para Doenças Cardiorrespiratórias

Em funcionamento desde dezembro de 2020, unidade foi criada com o objetivo de atender pacientes acometidos pela Covid-19 e, hoje, é aberta para todos os beneficiários

O Instituto de Promoção e de Assistência a Saúde de Servidores do Estado de Sergipe – Ipesaúde inaugurou esta semana o Centro Cardiorrespiratório Jason Gois da Silva Neto, uma unidade de excelência para o tratamento de doenças cardíacas e respiratórias, destinado aos beneficiários do serviço.

A Unidade foi criada, no final do ano passado, com o objetivo de atender pacientes acometidos pela Covid-19, que haviam ficado com sequelas, como explica a coordenadora da unidade, Maria de Lourdes Menezes. “O Centro foi criado com a intenção da gente dar suporte aos pacientes sequelados da pós Covid-19. Nós estamos funcionando desde o mês de dezembro, e durante este período o atendimento foi específico para esta clientela. Neste ano, com a redução dos casos positivados, nós ampliamos os serviços ofertados e a unidade é aberta para todos os beneficiários”. afirmou.

Para o gerente das unidades do Ipesaúde, João Batista de Aragão Neto, o Centro Cardiorrespiratório é motivo de orgulho para os beneficiários. “Este novo prédio é mais uma obra que vem para somar durante essa gestão e trazer mais conforto e satisfação aos nossos beneficiários, com toda a qualidade que eles merecem e com profissionais capacitados para o tratamento de doenças cardiorrespiratórias”, destacou.

Na unidade, 38 profissionais, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas e diversos outros, já realizaram mais de 20 mil atendimentos, desde dezembro, nas especialidades de consulta de enfermagem, cardiologia, pneumologia, clínico geral, alergista, otorrinolaringologia, cirurgia torácica e fisioterapia.

De acordo com a pneumologista Rafaela Mota, que faz parte da formação da nova unidade, a assistência ao beneficiário será completa. “Queremos abordar todos os pacientes com doenças cardíacas e respiratórias. Aqui no Centro Cardiorrespiratório Jason Gois da Silva Neto, a gente vai desde a prevenção com o tabagismo, por exemplo, promovendo ações contra os efeitos e malefícios até o tratamento em diversas especialidades. Nossa intenção é prevenir, diagnosticas e tratar”, disse.

Participaram da inauguração diversas autoridades, entre elas a vice-governadora Eliane Aquino, representando o Governo do Estado, George Trindade, secretário de Administração do Estado e presidente do Conselho Deliberativo do Ipesaúde, o deputado estadual Adailton Martins, Josenito Vitale, presidente da Câmara Municipal de Aracaju e dos vereadores Vinicius Porto e Professor Bittencourt, Gracinha, ex-prefeita de Itaporanga e muitos outros.

Durante o pronunciamento, o diretor-presidente da autarquia, Christian Oliveira, relembrou por todas as obras que o espaço inaugurado passou. “Esse espaço há 5 anos funcionava o almoxarifado do Ipesaúde, e dentro do nosso planejamento estratégico, transformamos ele em um Centro de Atendimento para melhor acolher os beneficiários. Com a chegada da pandemia, no ano passado, reformamos e transformamos ele em uma Unidade de Internamento Provisório, que atendeu 94 pacientes, e hoje estamos inaugurando o Centro Cardiorrespiratório Jason Gois da Silva Neto”.

Jason Gois da Silva Neto, um grande comunicador sergipano, formado em jornalismo e radialismo, e ex-vereador por Aracaju, desempenhou um papel relevante e essencial para a assistência de todos os beneficiários do Ipesaúde, ao longo dos 32 anos como servidor desta autarquia. Os pais Adilson Carvalho e Joselice Carvalho, e os irmãos Fábio Henrique, Adilson Júnior, Taciana e Vagner se emocionaram com as homenagens.

“Gratidão ao governador Belivaldo Chagas, que nos ligou logo após o falecimento de Jason para dar a notícia da homenagem, gratidão ao Dr. Christian pela homenagem prestada e a todos os servidores do Ipesaúde, porque esse pedaço de chão estava no coração de Jason, e tenho a certeza que onde ele estiver, ele está muito feliz. Uma homenagem justa. Nós estamos felizes e agradecidos por eternizar o nome dele no centro”, disse Fábio Henrique, irmão de Jason.

Representando o Governo do Estado, a vice governadora, Eliane Aquino falou sobre a importância da homenagem a Jason Neto. “É muito merecida. Por toda a história de Jason, não só como vereador, mas principalmente como servidor público do Ipesaúde e pelo amor que ele carregava por está instituição. É uma honra, para o governo do estado, ter o nome de Jason nesta nova unidade que foi tão esperada, que atende a todos seus beneficiários com muita qualidade, dignidade e muito profissionalismo. Hoje a equipe que temos no Ipesaúde não deixa a desejar nenhum outro plano de saúde”.

O secretário de Administração do Estado, George Trindade, e presidente do Conselho Deliberativo do Ipesaúde, falou sobre o trabalho realizado pela gestão e sobre a homenagem. “Foi inaugurado hoje um centro de excelência, como tudo que o Ipesaúde tem se proposto a fazer. Sem sobra de dúvidas o presidente Christian Oliveira tem conduzido muito bem essa instituição. Essa homenagem foi mais do que justa, Jason tinha duas paixões que se destacavam: a comunicação e o Ipesaúde. A forma calorosa e afetuosa que Jason tratava a todos é um exemplo de todo o serviço que o a autarquia presta”.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju Josenito Vitale, também prestigiou o evento e se emocionou com a homenagem prestada ao colega. “Jason foi um parlamentar brilhante durante seu mandato. É uma homenagem mais que justa. Agradeço a Christian Oliveira e toda a sua diretoria por essa belíssima homenagem que faz a este homem publico e cidadão que foi Jason Neto. Que essa homenagem ele possa receber de onde estiver”.

“Jason Neto representa a síntese do servidor do Ipesaúde. Trabalhou aqui por mais de 30 anos, dedicou parte de sua vida ao instituto, nas mais diferentes funções, e com muita competência como Diretor de Promoção a Saúde, até se tornar vereador por Aracaju. Jason é uma pessoa muito especial, um comunicador extraordinário e não era diferente como ele conduzia tudo dentro do Ipesaúde. Não tinha um dia que Jason não se apresentava com o sorriso estampado no rosto. Nada mais justo homenagearmos ele”, ressaltou o presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira.

Fonte e foto assessoria