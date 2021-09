Simão Dias realiza inscrições para o Campeonato de futevôlei

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, abriu, no último dia 30 de agosto, as inscrições para o 1° Campeonato Municipal de Futevôlei, que ocorrerá no dia 12 de setembro.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas amanhã, 03 de agosto, na secretaria de Esporte que fica na sede da prefeitura, das 8h às 13h.

Todos são convidados a participar, o evento foi planejado de forma a seguir todos os protocolos de biossegurança. Aos poucos, de forma responsável, o município está voltando com suas práticas esportivas.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias