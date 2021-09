Trabalho remoto: Mais um problema para a saúde pública no Brasil

Por: Dra. Andréia Braga

Trabalhar em casa sempre foi um sonho de muitas pessoas que tem uma rotina exaustiva, porém com o avanço da pandemia do corona vírus a maioria das grandes e pequenas empresas tiveram que optar pelo trabalho remoto de seus funcionários. Essa mudança na rotina de trabalho traz benefícios para empregados e empregadores?

No ano de 2017 foi sancionada a nova CLT (Consolidação das leis trabalhistas) que flexibiliza no trabalho medidas de prestação remota de serviços passando a ser aceita na legislação brasileira a partir dessa data. Também conhecido como tele trabalho, nesse tipo de prestação de serviços fica muito difícil do empregador controlar a jornada de trabalho de cada funcionário, o que ele pode é cobrar apenas pelos atrasos.

Além do mais é importante salientar que esse tipo de trabalho quando se estende por longos períodos podem levar a mudanças drásticas e prejudicais não só para as interações humanas como também para a suade física e mental dos trabalhadores, a exemplo do isolamento social.

As mudanças na rotina de trabalho tanto para empregados, quanto para empregadores, podem gerar diversos transtornos de ordem física, social, econômica e mental. Portanto essas alterações não trazem benefícios para ambas as partes.