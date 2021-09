Tremor de terra de magnitude 2.1 é registrado em Canhoba, diz Laboratório Sismológico

O Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou às 19h02 desta quarta-feira (1º) tremor de terra, de magnitude 2.1, foi registrado no município de Canhoba, um tremor de terra, de magnitude 2.1, registrado no município de Canhoba.

O abalo não representou perigo para a comunidade, segundo os pesquisadores.

Apesar de ter ocorrido em Canhoba, o tremor também foi sentido por moradores de Amparo de São Francisco.

Em Sergipe, o último tremor, que teve a mesma magnitude, foi na segunda-feira (30), em São Miguel do Aleixo.

Foto: Divulgação/LabSis/UFRN