Vereadores de Propriá e Aracaju participam da apresentação do PDES

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta quinta-feira, 2, os presidentes das Câmaras Municipais de Aracaju, Josenito Vitale (Nitinho) e de Propriá, Samuel da Cunha Menezes, para discutir a apresentação do Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (PDES) nos municípios, em continuidade ao Fórum Itinerante que teve início na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

“Todos os presidentes de Câmaras de Vereadores que conversei até agora, se entusiasmaram para que pudéssemos conversar sobre o Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe. Hoje estamos recebendo no gabinete, o presidente da Câmara de Aracaju e da Câmara de Vereadores de Propriá, que por sinal é itabaianense também. Já marcamos as datas para que possamos apresentar o estudo e esperamos fazer no final de novembro um grande encontro aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe”, afirma o presidente Luciano Bispo.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Propriá, Samuel da Cunha Menezes, a expectativa é de que o desenvolvimento possa chegar à região do Baixo São Francisco. “Estamos dispostos a participar desse Plano elaborado pela Assembleia Legislativa de Sergipe esperando que o desenvolvimento chegue a nossa região, que é muito esquecida pelos políticos de alto escalão. É uma região que temos o rio São Francisco; o gás natural que passa a 20 km da margem do rio e o que há de mais importante que á água de qualidade, enfim, temos um grande potencial”, ressalta.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, o presidente Luciano Bispo teve uma ideia grandiosa com a elaboração do PDES. “No momento que ele traz pra si uma medida dessa, ele pensa no futuro das próximas gerações e sem sobra de dúvidas o prefeito Edvaldo Nogueira fica feliz com essa ação para que os prefeitos possam participar efetivamente tomando medidas para desenvolvimento do nosso estado. Esse é um grande projeto do presidente Luciano Bispo para que a gente possa dar um rumo ao nosso estado”, ressalta.

De acordo com o coordenador do Plano de Desenvolvimento de Sergipe, Marcelo Barberino, seguindo o roteiro do Fórum Itinerante, uma das regiões que o presidente Luciano Bispo tem um olhar significativo, é o Baixo São Francisco, mas aceitação está sendo unânime entre os presidentes de Câmaras de Vereadores.

“E muitas pessoas estão se somando no que se refere à infraestrutura, à divulgação e o convite está sendo ampliado para empresários; isso tem sido uma grata surpresa pra nós a participação de todos”, diz.

Na reunião desta quinta-feira no gabinete da Presidência da Alese, ficou agendada a apresentação na Câmara Municipal de Propriá no dia 9 de novembro e na Câmara Municipal de Aracaju, no dia 23 de novembro.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza