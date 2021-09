27º Grito dos Excluídos vai fortalecer solidariedade e luta pelo Fora Bolsonaro

Em defesa da vida, com a união dos trabalhadores, movimentos sociais, sindicais e religiosos de todas as denominações, o 27º Grito dos Excluídos vai fortalecer a solidariedade e a luta pelo Fora Bolsonaro.

Mais de 80 protestos devem ocorrer em todo o Brasil. Em Aracaju, a concentração será em frente à Igreja São José e Santa Tereza de Calcutá, no Bairro Santa Maria, Conjunto Marivan, às 9h da manhã, do dia 7 de setembro, na próxima terça-feira.

Neste ano, o Grito dos Excluídos terá um caráter solidário e vai arrecadar alimentos e roupas para doar à população necessitada do bairro. Assim, quem puder colaborar, leve uma cesta de alimento não perecível para contribuir com a ação solidária.

No dia 7 de setembro, o Grito dos Excluídos vai levar às ruas do bairro Santa Maria a luta por: *Vida digna e Democracia! Ditadura nunca mais

*Queremos Emprego, Renda e Vacinas

* Não à Reforma Administrativa

*Nada de Privatizações

*Mais SUS e serviços públicos

*Auxílio Emergencial de R$ 600 já!

* Contra a Fomes e a carestia

*Mais investimento na Educação Pública

*Chega de Violência Policial nas periferias

Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Roberto Silva falou sobre a necessidade de fortalecer a solidariedade e a luta pelo Fora Bolsonaro.

“Hoje, a classe trabalhadora é duramente prejudicada pela política de fome, carestia e desemprego do governo Bolsonaro. Mais do que nunca, devemos nos unir com solidariedade para construir o 27º Grito dos Excluídos contra a política genocida deste governo genocida. Pedimos a todos e todas que tragam cestas de alimentos e roupas para doar aos movimentos sociais que atuam dentro do bairro Santa Maria”, afirmou Roberto Silva.

Por Iracema Corso