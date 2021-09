Anderson de Tuca explica Projeto Vereador nos Bairros

O vereador Anderson de Tuca (PDT) é conhecido pelos seus projetos, principalmente nos bairros da região da Zona Norte de Aracaju. O “Projeto Vereador nos Bairros” aproxima ainda mais Tuca da população, com conversas diretas, para que ele entenda o problema e a demanda de cada região. Seus pedidos e solicitações são registrados através de vídeos publicados em suas redes sociais.

A rede social foi a forma que o vereador encontrou de prestar contas à comunidade nesse momento pandêmico. “Isso faz com que eles se sintam mais próximos de mim. Converso diretamente com eles através do direct do instagram e do facebook, já que ainda não podemos estar frente a frente como antes”, o vereador explicou que ao receber as solicitações dos moradores, vai até o local indicado, verifica e envia a demanda até os órgãos competentes.

“Também faço questão de agradecer publicamente a cada órgão que nos atende. Precisa ser um trabalho em conjunto dos parlamentares e da gestão pública para trazer mais qualidade de vida e fazer com que Aracaju seja cada dia uma cidade melhor de se viver”, disse Tuca.

Fonte e foto assessoria