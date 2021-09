Ao lado de Belivaldo, Fábio Reis acompanha reinauguração do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha

Nesta quinta-feira (2), o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) esteve presente na inauguração da reforma e ampliação do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, acompanhando a entrega da unidade de ensino ao lado do governador Belivaldo Chagas (PSD) e do prefeito Marcos Santana (MDB).

“Vi de perto a bela estrutura investida pelo Governo de Sergipe para que a unidade de ensino continue ofertado uma educação de excelente qualidade para os mais de 260 alunos. Investir na Educação Integral é investir num futuro transformador na vida dos jovens sergipanos”, comentou Fábio.

De acordo com o Governo do Estado, o valor investido para a reforma do centro, que conta com ensino integral para estudantes do Ensino Médio, foi de R$ 2.245.894,08 e contemplou a recuperação total da estrutura.

Ainda segundo o Governo, os investimentos no Centro de Excelência Hamilton Alves Rocha fazem parte das 42 obras em andamento pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Dentre estas, 38 são em unidades de ensino da rede estadual, entre reformas, melhorias, ampliação e modernização, com investimentos da ordem de R$ 45,4 milhões.

Estiveram presentes também o secretário de Estado da Educação, Josué Modesto, o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos Felizola, e diversas autoridades, além de dezenas de alunos do centro, que prestigiaram a entrega do centro.

Assessoria de Imprensa