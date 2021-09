Atendimentos psiquiátricos gratuitos serão realizados em Aracaju   

Ação faz parte da Campanha Setembro Amarelo em Sergipe, que chama atenção para a urgência mental.

O setembro amarelo em Sergipe segue com diversas ações, entre elas o atendimento psiquiátrico gratuito ofertado pela Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada. As consultas acontecem de 13/09 a 17/09, os interessados precisam agendar com antecedência através do telefone (79) 9 9861-7781, as vagas são limitadas.

“Neste ano o foco da nossa campanha é falar sobre a urgência mental, como identificar situações de emergência relacionadas à saúde mental, essa ação salva vidas”, afirma Kelly Coutinho, Assistente Social e Sócia-administradora da Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada.

A pandemia de covid-19 intensificou os casos de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Aproximadamente 20% dos atendimentos em emergências são de ordem psicológica/psiquiátrica e o suicídio é uma das causas de morte evitáveis. Em entrevista, o Psiquiatra e Responsável Técnico da Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada, Dr. Alexandre Agacir, falou sobre o que deve ser feito ao detectar um quadro como esse.

A urgência mental tem um papel fundamental na assistência imediata. “Há pessoas com ideação suicida (associado a pensamentos de morte/suicídio) e pessoas com tentativa de suicídio (quando cometem algum ato voluntário com a intenção de morrer). Todo serviço de emergência (seja clínico ou em especial a urgência mental) tem a função de identificar, iniciar o tratamento e realizar encaminhamentos para as pessoas em sofrimento mental. Importante ressaltar que podemos evitar as mortes decorrentes do suicídio através do tratamento dos transtornos mentais, pois mais de 90% das pessoas que cometem o suicídio apresentam algum diagnóstico ou sintomas no momento do ato”, explica.

A maioria dos transtornos identificados são: depressão (principal causa), seguido de transtorno bipolar, uso/abuso de álcool e outras drogas, transtornos de personalidade (principalmente personalidade instável/borderline e antissocial e esquizofrenia. A possibilidade de atendimento em uma urgência mental (a exemplo da urgência mental da Equilíbrio Clínica Dia) traz a possibilidade de um atendimento especializado com equipe médica, de enfermagem, de psicologia e de serviço social), além de ser mais humanizado para quem está em sofrimento mental.

Ao perceber que o indivíduo apresenta pensamentos suicidas (seja através de alterações de comportamento, isolamento social, postagens em redes sociais, cartas de despedidas, declarações sobre planejamento ou até mesmo com tentativas prévias), é importante levar esse amigo/familiar para uma avaliação com um profissional de saúde mental (psicólogo, psiquiatra). “Sabemos que o suicídio tem múltiplas causas (tanto de ordem pessoal, familiar, social e econômicas) mas sempre traz intenso sofrimento mental, necessitando de apoio familiares, psicoterapia e em alguns casos a necessidade de medicações”, afirma Dr. Alexandre.

O papel da urgência mental é dar atendimento imediato para pessoas em sofrimento mental, evitando assim, situações de tentativas de suicídio ou situações de fatalidade. “Quando o indivíduo apresenta uma tentativa de suicídio, há um grande componente de ambivalência (desejo de vida e de morte ao mesmo tempo), bem como um grande componente de impulsividade. Quando o indivíduo tem a oportunidade de falar com um profissional de saúde que irá acolher e não julgar seus atos ou pensamentos, as chances de adesão ao tratamento e a identificação correta da existência de algum transtorno mental também aumentam”, destaca.

Além da identificação de algum transtorno mental (sendo a depressão o transtorno mais comum), também é importante identificar estressores (gatilhos) existentes. “Como por exemplo, a separação conjugal, conflitos de sexualidade, luto recente, diagnóstico de alguma doença clínica grave, diagnóstico recente de HIV, (devido o estigma social), etc. Para que ocorra uma correta avaliação dos fatores de risco e a necessidade de tratamento, precisamos de profissionais treinados em atender urgências mentais. Sempre vale lembrar: tentativa de suicídio é uma emergência médica”, alerta.

A Primeira Urgência Mental e Assistência Integrada do Nordeste fica em Aracaju. A instituição surgiu da necessidade logística, já que antes só existia um único serviço de urgência mental para o estado de Sergipe inteiro, atendendo as demandas do sistema único de saúde, o SUS, como também do setor privado. A procura muito alta para apenas uma instituição refletia no tratamento oferecido à população. O grande diferencial do projeto capitaneado pela Equilíbrio Clínica Dia é que caso o paciente não estabilize durante o tempo que estiver em observação na urgência mental, há a possibilidade de ele permanecer em tratamento em uma internação de curta permanência de no máximo vinte dias, com acompanhamento médico, psicológico e terapêutico. A Equilíbrio Urgência Mental e Assistência Integrada 24h fica localizada na Rua José Pacheco no Bairro Jabotiana em Aracaju, o público pode adquirir mais informações através do telefone (79) 99861-7781.

Foto: divulgação.

Fonte: Jornalista Rodrigo Alves