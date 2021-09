Belivaldo assina ordem de Serviço em Brejo Grande e Fábio Mitidieri é chamado, em almoço, de “meu futuro governador”

O Pró-Rodovias avança por todo o estado, levando desenvolvimento, emprego e renda para a região do Baixo São Francisco! Nesta sexta-feira (03) o governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou ordem de Serviço para reestruturação das rodovias SE-204, no trecho entre Pacatuba e Ilha das Flores, e SE-200, entre Ilha das Flores e Brejo Grande.



Com extensão aproximada de 25 km, a obra terá um investimento de R$ 15,92 milhões e vai, além de melhorar a trafegabilidade para os motoristas, facilitar o escoamento agrícola de toda a região e alavancar o Turismo.



Os trechos fazem parte do Pró Rodovias I, em que o Governo do Estado já investiu cerca de R$ 330 milhões para recuperar aproximadamente 500km de rodovias em Sergipe neste primeiro momento. E várias estradas ainda serão contempladas!

O governador Belivaldo Chagas fez um discurso técnico sobre o recapeamento da rodovia e logo após deixou a solenidade e viajou a Simão Dias, onde também tinha compromisso agendado.

A solenidade contou com a presença de secretários de Estado, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos de cidades da região, vários ex-prefeitos, ex-deputados estaduais e federais, vereadores, lideranças políticas.



Almoço e política – Logo após a solenidade, mesmo sem a presença de Belivaldo Chagas, aconteceu um almoço no restaurante Belo Rivê, localizado no povoado Betume, em Neópolis, onde o cardápio foi “política ao molho de eleição”, em que estava presente o deputado federal Luis Mitidieri (PSB), um dos prováveis candidato ao Governo pela base aliada.

Mitidieri teve boa receptividade dos prefeitos e lideranças políticas da região – litoral Norte de Sergipe – que demonstrava ter a preferência de todos que compareceram ao ato. Solicitado ara muitas fotos e cumprimentado em várias mesas, Fábio Mitidieri era tratado pela maioria como “meu futuro governador”.

Segundo um ex-deputado federal o deputado tem a preferência naquela região e se for o escolhido para disputar o Governo pela Base Aliada “ganha as eleições”. O ex-deputado federal André Moura não participou da solenidade, porque cumpre agenda em São Paulo e só retorna a Sergipe no domingo (05)