Belivaldo reinaugura Centro de Excelência Hamilton Alves Rocha

O investimento foi de R$ 2.245.894,08 e contemplou a recuperação total da estrutura, bem como diversas outras melhorias, que visam oferecer qualidade na permanência na escola no sistema de turno integral para alunos e funcionários. A unidade possui, atualmente, 264 alunos matriculados

O governador Belivaldo Chagas inaugurou, nesta quinta-feira (02), a reforma e ampliação do Centro de Excelência Hamilton Alves Rocha, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

O investimento foi de R$ 2.245.894,08 e contemplou a recuperação total da estrutura, bem como diversas outras melhorias, que visam oferecer qualidade na permanência na escola no sistema de turno integral para alunos e funcionários. A unidade possui, atualmente, 264 alunos matriculados.

“É com muita felicidade que entrego essa obra hoje, um lugar que irá formar homens e mulheres que farão o futuro de Sergipe e do Brasil. O empenho é grande e o que a gente pede, é que haja envolvimento dos pais, alunos e de toda a sociedade para que possamos manter esse prédio bonito e funcional, como está. O que queremos é continuar reformando e entregando escolas, como estamos fazendo. Mas não só isso. Também estamos melhorando os aspectos pedagógicos e proporcionando mais condições tecnológicas para aprimorar o aprendizado”, destacou Belivaldo em discurso.

Comunidade aprova

A diretora da escola, Ana Lúcia Lopes, também destacou os principais pontos da reforma. “Agora temos auditório e vestiários e isso é muito significativo, já que somos uma escola em tempo integral. Temos, também, uma biblioteca bem equipada, mais acolhedora, em um espaço bem legal para que os alunos possam desenvolver os projetos de leitura e a sala de informática, os computadores para que os alunos possam, também, desenvolver os seus projetos. Praticamente, nós temos uma nova escola”, disse.

A aluna do 3º ano do Ensino Médio, Milena da Silva Cardoso, com 19 anos de idade, já faz planos para o final do ano letivo. “Mudou muita coisa, está incrível, bem diferente do que a gente esperava. Está maravilhoso! Gostei de tudo, o que eu mais gostei foi o auditório que foi feito. Nós já estamos até pensando em fazer nossa formatura!”, sonha a estudante.

Riclecio Nascimento, também do 3º ano, ressaltou a emoção de ver o local reformado. “Muitas vezes as palavras não encontram meio para expressar o quanto essa instituição representa em minha vida e certamente na vida de muitos colegas. Afirmo com convicção que essa instituição é parte do que eu sou e sempre levarei comigo”, complementou.

Obras

A ação compõe um elenco de obras que, ao longo dos últimos anos, vem requalificando as escolas públicas estaduais de Sergipe. São 58 centros de excelência dessa modalidade em 38 municípios sergipanos, compondo um leque de opções para que os alunos fiquem por mais tempo no turno e contraturno escolar com qualidade, ou seja, de forma integral.

“Tenho certeza que a nossa comunidade escolar está feliz em receber um colégio renovado. Não apenas um prédio, mas também com equipamentos, laboratórios, biblioteca, tudo feito para propiciar condições de uma excelente qualidade de ensino”, destacou o secretário de Estado da Educação, Cultura e Esportes (Seduc), Josué Modesto.

Os investimentos no Centro de Excelência Hamilton Alves Rocha, em São Cristóvão fazem parte das 42 obras em andamento pela Seduc. Dentre estas, 38 são em unidades de ensino da rede estadual, entre reformas, melhorias, ampliação e modernização, com investimentos da ordem de R$ 45,4 milhões. Desse total, 16 obras são do ensino médio em tempo integral, com um orçamento final de R$ 25.994.717,30 em obras já contratadas.

Foto: Arthuro Paganini