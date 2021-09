Cadastro vacinação contra covid pra adolescentes em Aracaju é ampliado e chega aos 12 anos

A Prefeitura de Aracaju anunciou nesta sexta-feira (03) a liberação do cadastro para vacinação contra covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos.

O cadastramento é necessário para quem optar por receber o imunizante nos drive-thrus do Parque da Sementeira ou do 28 BC.

Ainda sem data para iniciar a vacinação de adolescentes, Aracaju liberou cadastro no site da Prefeitura para que pais e responsáveis se antecipem, possibilitando que a liberação de código seja mais ágil quando o cronograma for divulgado.

Para realizar o cadastro, basta acessar o site da VacinAju – https://aracajusms.voipy.com.br/sisvacinacao/Formulario -, selecionar fase 3 (para adolescentes com comorbidades) ou fase 5 (população em geral) e anexar documentação necessária: documento com foto, comprovante de residência, relatório médico atestando a comorbidade, em caso de adolescentes com comorbidade.

No dia da vacinação, é necessário que o pai ou responsável pelo adolescente apresente documentação comprobatória tanto nos drive-thrus, como nos pontos fixos.