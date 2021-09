Confira como ficam o atendimento no RioMar e Jardins no dia 7

Restaurantes, praças de alimentação e entretenimento funcionam a partir das 12h e plataformas digitais operam normalmente no feriado

O dia da Independência do Brasil se aproxima e a novidade é que, para uma parte da população, vai haver feriado prolongado na comemoração do 7 de Setembro. Para curtir os momentos de descanso, o RioMar Aracaju e o Jardins estão disponibilizando uma seleção de itens especiais nas suas plataformas online e os shoppings funcionam em horário especial, com restaurantes, praças de alimentação e operações de entretenimento abertos a partir do meio-dia na terça-feira, 7 de setembro.

Até 15 de setembro, as famílias também têm a oportunidade de aproveitar as ofertas e benefícios exclusivos da ‘Temporada do Cliente’ nas lojas físicas e online.

Confira como fica o horário de funcionamento dos shoppings RioMar Aracaju e Jardins neste feriadão:

Sábado, 4 de setembro

Lojas, quiosques, lazer, praças de alimentação e restaurantes, das 10h às 22h.

Domingo, 5 de setembro

Praças de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h;

Lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Segunda-feira, 6 de setembro

Lojas, quiosques, lazer, praças de alimentação e restaurantes, das 10h às 22h.

Terça-feira, 7 de setembro

Praças de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h;

Lojas e quiosques fechados.

Atendimento online

Acessando os sites riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br ou os aplicativos disponíveis para IOS e Android, o consumidor encontra mais de 14 mil itens de diferentes segmentos como moda, acessórios, gastronomia, joias, artigos esportivos, tecnologia, livros, underwear, perfumaria, cosméticos e bebidas especiais.

As plataformas de compras online atendem a todos os bairros de Aracaju. O tempo estimado para a entrega das refeições é de até uma hora, para os produtos, a previsão é de até um dia útil. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100.

Foto: Divulgação

Da assessoria