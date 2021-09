Covid-19: 7.082 pessoas foram vacinados nesta quinta-feira, em Aracaju, representa 68,18%

Nesta quinta-feira, 2, segundo dia da retomada da repescagem para quem ainda não se vacinou contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde vacinou 1.688 pessoas com a primeira dose. Com esse quantitativo, desde o início da campanha de vacinação até o momento, foram vacinadas 453.345 aracajuanos, o que representa 68,18% da população. O balanço do dia ainda contabilizou 5.394 pessoas vacinadas com a segunda dose.

Além desse ponto, a primeira dose da vacina contra a covid está disponível em outros seis pontos fixos, das 8h às 16h, e no drive do Parque da Sementeira até às 17h, mediante código. São pontos fixos: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Iate Clube de Aracaju (13 de Julho). É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

Desde a última quarta-feira, 1°, pessoas com a data da segunda dose de AstraZeneca e Pfizer previstas para até 13 de setembro, já podem antecipar. São pontos de D2 de AstraZeneca: UBSs Santa Terezinha (Robalo), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia) e Uninassau (avenida Augusto Franco), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funciona das 8h às 17h.

São pontos de D2 da Pfizer: drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h), Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos) e nas UBSs Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Manoel de Souza (Sol Nascente), das 8h às 16h.

Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada ou dos pais.

D2 de CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos) e na Unit (Farolândia), das 8h às 16h. Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no auditório.

Foto SMS