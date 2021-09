CRA-SE prepara programação para comemorar o Dia do Profissional da Administração

No próximo dia 9 de setembro será comemorado o Dia do Profissional da Administração, data que marca a regulamentação da profissão graças a promulgação da Lei nº 4769. Para celebrar, o Conselho Regional de Administração de Sergipe – CRA-SE, promove uma programação especial com palestrantes convidados.

O evento traz como tema central ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações’ e acontecerá das 18h às 22h, no Auditório do Sebrae, em Aracaju, na modalidade híbrida – presencial e online.

Os palestrantes irão abordar temáticas de interesse dos administradores, contribuindo assim, para o desenvolvimento pessoal e profissional. Devido às medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19, o auditório do Sebrae Sergipe, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 5500, receberá 50 pessoas. As inscrições poderão ser feitas por meio do Sympla. O ciclo de palestras será transmitido, ao vivo e simultaneamente, pelo Instagram, Facebook e YouTube do CRA-SE.

Um dos palestrantes será o presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral, anfitrião da noite. “Irei falar sobre a liderança como elemento transformador. A Liderança está conectada a subtemas como a inteligência racional, emocional e, sobretudo, social. São assuntos que estão em alta e com a pandemia da COVID-19, nunca ficou tão em evidência que devemos trabalhar nossa postura atitudinal e os relacionamentos”, pontua Cabral, membro do Grupo de Excelência de Liderança & Coach/CRA-SE.

O administrador Adgenison Nascimento, integrante do Grupo de Excelência em Governança e Inovação/CRA-SE, abordará ‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’. “Por ser um tema sensível para alguns empresários, governança corporativa e sucessão empresarial foram itens postergados e, até um certo ponto, deixados de lado. A pandemia provocada pela Covid-19 evidenciou que uma parcela significativa das empresas não estava preparada para superar o desafio. Pensar na continuidade do negócio passou a ser prioritário”.

O palestrante Adm. Fabrizio Silvestre, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, e membro do Grupo de Excelência em Gestão Pública/CRA-SE, abordará ‘Administração na Transformação da Gestão Pública’. “O grande desafio da gestão pública é a efetividade de suas entregas através dos serviços prestados e das políticas públicas implementadas. Para isso, a administração deve exercer papel de protagonista na condução dos processos de planejamento, execução, monitoramento e controle na gestão pública. A governança surge como uma evolução, acrescentando os processos de avaliação, direção e monitoramento”.

Com o tema ‘Papo Condominial como chave de fortalecimento da profissão de administração’, Marcelo Lucas e Daniel Lima, do Grupo de Excelência em Gestão Condominial/CRA-SE, falarão sobre a organização do mercado condominial. “Dividirei a palestra com Adm. Daniel Lima, fundador do Papo Condominial, que é umas das referências no Brasil nessa área. Iremos abordar o tema de forma leve e bastante didática”, explicou Marcelo, que possui MBA em Gestão de Projetos e Agile Coach.

Para encerrar a noite de muito conteúdo gratuito, o administrador Bruno Perin, uma das referências em Empreendedorismo e Inovação, segundo o Conselho Latino-Americano de Administração, e autor de dois livros sobre o tema. “Meu tema será ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade. A ideia é falar sobre os principais métodos ágeis para facilitar a administração do seu negócio”.

O ciclo de palestras ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações’ será um evento solidário. O CRA-SE receberá, de forma voluntária, dos que optarem por contribuir com dois quilos de alimentos não perecíveis. A arrecadação será integralmente destinada a Instituição Beneficente Emmanuel – IBEM.

Inscrições

Modalidade online: www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes—online__1333554

Modalidade presencial: https://www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes-presencial__1334034

Assessoria de Imprensa | CRA-SE