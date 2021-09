Em Lagarto, Fábio Reis visita conclusão de obras nos Assentamentos Tiradentes e Che Guevara

Novas estradas, vias recuperadas, passagens molhadas e muito mais desenvolvimento e dignidade para famílias assentadas. Foi esse o cenário encontrado pelo deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) na região dos assentamentos Tiradentes e Che Guevara, no município de Lagarto, nesta quinta-feira (2), ao visitar a conclusão de obras que estão sendo executadas pelo INCRA.

O deputado esteve acompanhado do superintendente do órgão em Sergipe, Victor Sande, e gostou do que viu. “Através de uma emenda minha de quase R$ 1,5 milhão, conseguimos abrir uma nova estrada, ligando esses dois assentamentos, trazendo assim mais desenvolvimento aqui pra região”, detalhou Fábio.

Com a emenda, o INCRA conseguiu realizar obras de recuperação em 8,5 km de estradas, criando mais 6,5 km de novas vias e mais 2 km de revitalização, além da construção de seis passagens molhadas que, em períodos de chuva, irão facilitar a vida de mais de 200 famílias que moram na região.

