FCDL/SE acha precipitação o Ponto Facultativo da segunda-feira, diz presidente

“No momento em que a economia dá sinais de recuperação e o comércio precisa de movimentação, é preciso que os poderes públicos nos ajudem para motivar a presença de pessoas e compras”.

É assim que pensa o presidente da FCDL/Sergipe, Edivaldo Cunha, ao observar como negativo o fato de o governo do Estado e algumas prefeituras municipais terem decretado “ponto facultativo” para segunda-feira, 06, véspera do feriado de 07 de setembro, na terça.

Para ele, o comércio sergipano precisa de uma movimentação maior após o processo crítico da pandemia, “pra tentar diminuir os graves prejuízos que tivemos ante um comércio parcialmente fechado”, esperando que nos próximos feriados considerados “prolongados”, esta posição seja revista pelos governantes.

Segundo a FCDL, com a decretação dos pontos facultativos, “há uma fuga de milhares de servidores para outros destinos que não o comércio, especialmente estando no início do mês, que é uma ótima oportunidade para realização de compras e negócios”.

Fonte FCDL/SE