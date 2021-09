Governo do Estado investe na agropecuária para desenvolvimento de Sergipe

Informe publicitário

Mais de R$ 20 milhões na expansão da economia rural_

Mesmo com a pandemia da Covid-19, o Governo do Estado continuou investindo em projetos para incentivar a expansão da economia rural. Nestes últimos meses, foram cerca de R$ 20,5 milhões investidos para fortalecimento de diversas cadeias produtivas, como a milho, além de investimentos na plantação da palma forrageira, citricultura e no melhoramento genético do gado, por exemplo, dentre diversas outras ações.

No que diz respeito aos investimentos em produtividade do leite, houve reforço nas ações do programa Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), que recebeu R$ 430 mil em investimentos. O programa atua no melhoramento genético do rebanho, através da inseminação de matrizes leiteiras em quatro etapas: diagnóstico de gestação, vacinação específica, aplicação de kit vitamínico e a inseminação.

O projeto existe desde 2018 e já promoveu a inseminação de mais de dois mil animais, beneficiando criadores de diversos municípios. No total, serão alcançadas mais de 1.000 matrizes leiteiras com a ação, ao final desta última edição.

Outros programas também fortalecem a cadeia produtiva do leite, impactando no aumento da produção e produtividade, como o investimento de R$ 1,4 milhão, entre 2019 e 2021, na distribuição de 723 mil raquetes de palma forrageira para os produtores sergipanos; e o Programa de Distribuição de Sementes de Milho, que entra na produção de silagem, especialmente para os pequenos produtores de leite.

Entre 2020 e 2021, houve também investimentos de R$ 1,8 milhão nos programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Leite (PAA-Leite), além de R$ 9 milhões em equipamentos para pequenos produtores, bem como investimentos na ordem de R$ 7,8 milhões para acesso à água, através de projetos como Dom Távora, Água Para Todos, Água Doce, assim como convênios com o Incra, MDR, Seias, Seagri e Cohidro. Os investimentos totalizam cerca de R$ 20,5 milhões.

Outros investimentos

Além destes R$ 20,5 milhões, o Governo do Estado continuou investimento no setor quando prorrogou o benefício que reduz a alíquota do ICMS do milho em grão de 18% para 2%. O incentivo está em vigor desde outubro de 2019, possibilitando que grandes e médios produtores tenham maior competitividade na comercialização do milho em grão.

Ainda em benefício dos produtores de leite, neste mês de agosto, foi criado o programa Pró-Sertão Bacia Leiteira, que beneficia 3,7 mil famílias sergipanas, com investimentos que chegam a cerca de R$ 4,6 milhões. A bacia leiteira de Sergipe é a sexta maior em produtividade de leite no país, de acordo com dados divulgados em julho deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).