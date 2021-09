Idosos a partir de 80 anos vão receber 3ª dose de vacina contra a covid em Laranjeiras

A vacinação contra a covid-19 vai avançar novamente em Laranjeiras. A partir desta quarta-feira, 08, a Prefeitura vai disponibilizar a 3ª dose de imunizantes para os idosos a partir de 80 anos. A ação é recomendada pelas autoridades em saúde no Brasil e mundo inteiro, por conta da nova cepa (variante Delta).

Nesta mesma data, 08 de setembro, a Prefeitura vai dar início ao cadastramento de adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades. Para realizar o cadastro é preciso apenas procurar a unidade de saúde mais próxima ou a sede da secretaria, munido de RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de residência, das 8h às 13h.

A secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho destacou a importância de acelerar o processo de vacinação. “Praticamente toda a nossa população, a partir de 18 anos já recebeu ao menos a 1ª dose da vacina contra a covid-19 e agora precisamos avançar o processo de imunização, por conta da variante delta, que vem provocando mais mortes no Brasil e no mundo”, disse a gestora em saúde.

Gabriela destacou ainda que: “na próxima semana, os laranjeirenses com idade a partir de 80 anos devem se dirigir ao centro de tradições, com a carteira de vacinação para tomar a 3ª dose. Já os adolescentes de 12 a 17 anos vão realizar um cadastro para receber os imunizantes. Nossa previsão é que esse público (adolescente) comece a ser vacinado já no dia 15 de setembro”, reforçou.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.