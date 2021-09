Interventora do Cirurgia, Márcia Guimarães é escolhida para receber Prêmio Anna Nery

O trabalho desenvolvido pela enfermeira Márcia Guimarães à frente do Hospital de Cirurgia, como interventora judicial, tem conquistado cada vez mais respaldo por sua excelência e competência. Dessa vez, o reconhecimento veio através de sua indicação para receber por Sergipe o Prêmio Anna Nery, concedido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

O Prêmio Anna Nery – que tem o intuito de homenagear os profissionais da Enfermagem que tenham se destacado pelo exercício profissional exemplar –compõe a programação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). Neste ano, em sua 23° edição, o evento ocorrerá em Florianópolis (SC), entre 27 e 30 de setembro.

Ao saber que foi escolhida, Márcia Guimarães ficou notadamente emocionada com tão grandiosa honraria e feliz pela oportunidade de representar os seus colegas da Enfermagem Sergipana e os seus colegas da Enfermagem do Hospital de Cirurgia na premiação do Cofen.

“Tenho um imenso orgulho da profissão que escolhi. Se fosse para escolher novamente, escolheria a enfermagem. Ela é a maior força de trabalho de cuidado na saúde e mostrou ainda mais sua força durante a pandemia, atuando em frentes diversas e conseguindo status de heroína, seja na gestão, na assistência aos pacientes ou na prevenção, onde realiza a vacinação de toda a população brasileira”, destaca a interventora.

INDICAÇÃO

A indicação de Márcia Guimarães ao prêmio foi feita pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren) de Sergipe. De acordo com Conrado Marques, presidente da entidade de classe, a escolha foi motivada pela trajetória da interventora como profissional da Enfermagem e contribuições realizadas na área, além dos notórios avanços promovidos por sua gestão no Hospital de Cirurgia.

“Muito honra a nossa categoria ver o Cirurgia sendo administrado por uma profissional de Enfermagem com tamanha bagagem e competência de Márcia. Ela transformou o Hospital. A evolução foi notória e de suma importância para a sociedade sergipana, pois a instituição é referência em inúmeras especialidades e procedimentos cirúrgicos, e possui relevância histórica em nosso Estado. Por isso tudo, Márcia mais do que merece este prêmio”, ressalta Conrado Marques.

BIOGRAFIA

Nascida na cidade de Aquidabã-SE, Márcia Guimarães se graduou em Enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e se especializou em Recursos Humanos, Urgência, Emergência e Saúde Pública.

Ao longo de sua vida profissional, a enfermeira já atuou em diversas instituições públicas e privadas, como no SAMU de Aracaju, na Assistência e Gestão de Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Auditoria Hospitalar e na Secretaria de Estado da Saúde.

Em novembro de 2018, indicada pelo Ministério Público, a enfermeira foi nomeada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe para assumir a gestão do Hospital de Cirurgia como interventora judicial, e, desde então, vem promovendo uma grande reestruturação financeira, administrativa e assistencial em toda instituição.

