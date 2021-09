Laranjeiras vai investir mais de R$ 10 milhões em infraestrutura

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) assinou convênios na Caixa Econômica, na manhã desta sexta-feira, 03, no valor total de R$ 10,6 milhões, fruto de emendas parlamentares dos deputados federais Fábio Reis, Valdevan 90 e Laércio Oliveira. Todas as obras são uma reivindicação antiga dos laranjeirenses, que, agora, vão virar realidade.

Os recursos serão aplicados na urbanização da feira, localizada às margens da BR-101, na entrada da Mussuca, pavimentação de várias ruas no conjunto Ariston (Pedra Branca), a pavimentação da rua que liga o conjunto Mutirão à Salinas, construção do acesso aos conjuntos Denise Fontes e Homero Diniz, através da rodovia Contorno Leste. Além disso, a Prefeitura vai recuperar as rodovias SE-245 (da UNIGEL ao Bom Jesus) e a SE-429 (do conjunto Salinas à rótula da Comandaroba).

O prefeito Juca destacou os investimentos. “Mais R$ 10 milhões devem chegar a Laranjeiras e vamos fazer obras estruturantes que mudem a vida do nosso povo. Não estamos de braços cruzados e, a cada dia, temos mais novidades para você e sua família. Com trabalho e compromisso é que enfrentamos as dificuldades. Laranjeiras está diferente e vem muito mais”, disse o prefeito.

