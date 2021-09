Municípios de Estância, Lagarto e Itabaiana preparam Grito dos Excluídos

A cidade de Estância sai na frente e neste sábado, dia 4 de setembro, o Grito dos Excluídos vai fazer tremer o chão do município. A concentração está marcada para as 8h, na Feira de Estância, Pça do Rio Branco em Frente à Catedral.

A campanha de solidariedade também vai acontecer durante o protesto. Manifestantes levarão cestas básicas e roupas usadas em bom estado para a doação.

Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe), Roberto Silva informou que as cidades sergipanas de Lagarto e Itabaiana estão construindo o Grito dos Excluídos no próximo dia 11 de setembro, além da manifestação na capital sergipana, em Aracaju, no bairro Santa Maria, no feriado de 7 de setembro.

“A luta pelo Fora Bolsonaro se espalha por Sergipe e pelo Brasil devido à insatisfação popular. Queremos ocupar as ruas e fazer o debate crítico diante do cenário de pobreza, fome, desemprego, de desmonte das políticas públicas e de morte da classe trabalhadora vitimada pela Covid. Em todo o Estado de Sergipe, é inaceitável e é insuportável a política de Bolsonaro, um governo da morte, do desemprego e da fome. Vamos juntos fortalecer a democracia e construir esta manifestação”, convidou Roberto Silva.

Por: Iracema Corso