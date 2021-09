Nitinho trata sobre Plano de Desenvolvimento Sustentável

Na manhã desta quinta-feira, 2, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, para tratar sobre o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável. No encontro também estavam presentes o presidente da Câmara de Propriá, Samuel Rocha e o vereador de Propriá, Jambinho.

Segundo Nitinho, o objetivo é realizar um evento dia 23 de novembro na sede do Poder Legislativo municipal para tratar sobre os principais indicadores de desenvolvimento do Estado. “A reunião foi para falar sobre o evento do dia 23 de novembro com a presença de empresários e vereadores que tenham interesse em ver o nosso estado melhor”, explicou.

Por Agência Câmara Aracaju