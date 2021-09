PC disponibiliza plantão na Detur no feriado de 7 de setembro

Com o objetivo de ampliar o atendimento à população no dia 7 de setembro, data comemorativa da Independência do Brasil, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Turismo (Detur) estará atuando como unidade plantonista – das 7h às 19h – na próxima terça-feira (7). O reforço extraordinário será usado para atender as ocorrências policiais que forem registradas durante nas manisfestões previstas para o feriado.

De acordo com a coordenadora operacional das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, a unidade atuará recebendo os casos originados na localidade, assim como também receberá as ocorrências conduzidas pela Polícia Militar.

“No feriado de 7 de setembro, a Polícia Civil contará com mais um plantão, que funcionará na Detur, na Orla de Atalaia. Lá serão lavrados todos os procedimentos de Polícia Judiciária, como também de boletins de ocorrência”, detalhou.

Nalile Castro ressaltou que o plantão da Detur atuará junto ao funcionamento da Central de Flagrantes. “Esse plantão se soma ao plantão ordinário da Central de Flagrantes, situada na Visconde de Maracaju, na Zona Norte da capital”, complementou.

SSP