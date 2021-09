PC prende  homem foragido e investigado por homicídio em Carira

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem indiciado por cometer crime de homicídio. A detenção aconteceu no bairro Marcos Freire, localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro. O caso ocorreu no começo da tarde desta quinta-feira, 02.

Danillo Almeida dos Santos, de 27 anos, popularmente conhecido como “Danilinho”, foi indiciado pelo do crime de homicídio contra Cléverton dos Santos Ribeiro, apelidado como “Jack Chan”. A decisão foi decretada pela Vara Criminal da Comarca de Carira.

Segundo as autoridades policiais, o crime teria sido praticado em abril de 2020, no povoado Massaranduba, na zona rural do município de Carira. A motivação do crime foi apontada como uma discussão que aconteceu antes da execução do delito.

A equipe da Delegacia Regional de Carira, coordenada pelo delegado Eurico Nascimento, iniciou as diligências para obter a localização exata do paradeiro de Danillo Almeida. O indiciado foi encontrado em uma barraca de água de coco, no bairro Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro.

Após dada a voz de prisão, Danillo foi conduzido até à Central de Flagrantes, onde foram feitos os procedimentos necessários, para então ser encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana, onde ficará à disposição do poder judiciário sergipano.

Fonte e foto SSP