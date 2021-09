Programação semanal do Preuni Seduc está disponível

A programação semanal de videoaulas do Programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) está disponível. Para manter o estudo em dia entre escalonamento de aulas presenciais e remotas, os estudantes já podem acessar a 25ª semana de videoaulas no YouTube Educação Sergipe, que vai de 6 a 11 de setembro, no horário das 19h às 22h, com retransmissão no período de 13 a 18 de setembro, pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Para reforçar a preparação durante as aulas remotas e presenciais, o estudante conta também com o material de apoio disponível no portal e aplicativo Estude em Casa, como os cadernos que auxiliam os estudos do ano letivo, dicas para o Enem, além de arquivos em PDF e simulados para o estudante testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame. Vale ressaltar que todos os arquivos podem ser baixados e acessados posteriormente no modo off-line.

Treinando com Pesos

No próximo sábado, 4, às 8h30, o Preuni Seduc inicia mais uma etapa do “Treinando com Pesos”, revisão que possibilita ao estudante escolher qual área do conhecimento deseja reforçar na maratona de estudos para o Enem, tendo como base o peso do curso no qual busca a aprovação. Esse primeiro encontro terá como foco os conteúdos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte, Língua Portuguesa e Literatura, aulas que serão transmitidas no YouTube Educação Sergipe.

Acesse a programação semanal do Plantão do Enem: https://bit.ly/3gS367l.