Polícia Civil de Lagarto prende preventivamente uma mulher investigada por tráfico de drogas

Policiais civis da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto cumpriram o mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de tráfico de drogas praticado na cidade lagartense.

A ação aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (03), e contou com o apoio militar do 7º Batalhão da Polícia Militar (7° BPM).

Segundo o delegado Allison Lial, a prisão preventiva de Edineuza de Jesus Bastos, 37 anos, ocorreu após as investigações iniciadas com uma operação conjunta com o 7º BPM, em abril deste ano. Nesta mesma operação, Edineuza conseguiu fugir do local, passando a ser procurada desde então. Ainda assim, na residência da investigada foram encontradas dezenas de “buchas” preenchidas por uma substância semelhante à maconha.

“A investigada, além de agredir a ordem pública por meio do tráfico de drogas, sendo, inclusive, egressa do sistema prisional pelo mesmo delito, mudou-se de endereço por diversas vezes, objetivando fugir da aplicação da lei penal”, explicou o delegado Allison Lial. Edineuza já havia sido presa pela Polícia Civil de Lagarto em dezembro de 2017, pelo mesmo delito de comércio ilícito de drogas, em conjunto com mais três pessoas.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos podem ser sigilosamente encaminhadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181).

Com informações da SSP